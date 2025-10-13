Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Fransa merkezli BESIGN The Sustainable Design School arasında sürdürülebilir tasarım odaklı akademik iş birliği anlaşması imzalandı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, söz konusu anlaşma, özellikle Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencilerine Avrupa’da sürdürülebilir moda eğitimi alma ve karşılıklı öğrenci değişimi imkânı sunacak.

Öğrenciler, karşılıklı olarak ek ücret ödemeden derslere katılabilecek ve kredilerini kendi üniversitelerine aktarabilecek.

İş birliğinin, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı projelerle çevreye duyarlı ve yenilikçi tasarım deneyimleri kazandırmayı hedeflediği, ARUCAD’ın, bu anlaşmayla uluslararası görünürlüğünü artırarak küresel yaratıcı eğitim ağını genişleteceği belirtildi.