Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan yoğun yağışlara bağlı sel ve heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamayan Camili Havzası'ndaki (Macahel) turizm işletmelerinde mahsur kalan turistler helikopterlerle tahliye edildi.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı Camili Havzası kara yolunun, heyelan ve sel nedeniyle ulaşıma kapanması sonrası yolun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Bölgedeki turizm işletmelerinde kalan yerli ve yabancı 18 turistin tahliyesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinesinde çalışma yürütüldü.

Turistler askeri helikopterlerle bölgeden alınarak Borçka ilçe merkezine getirildi.

İşlemlerin ardından turistler otobüslerle gidecekleri yerlere gönderildi.

Öte yandan yağışlar sonrasında elektrik iletim hatları ve trafolarda meydana gelen arızalar nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için AFAD koordinesinde helikopterlerle bölgeye sevk edilen Artvin Çoruh EDAŞ ekipleri, arızaların giderilmesi için çalışma başlattı.