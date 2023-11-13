Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat’ın yaptığı açıklama şu şekildedir;

ARTIK YETER!!



Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat’ın, 10 Kasım 2023 tarihinde Kıbrıs Gerçek Haber'e yaptığı ve bir itibar suikastine dönüşen, mesnetsiz iddialarla dolu açıklamalar gerçekleri yansıtmamakta, aynı zamanda tüm eczacıları ve camiamızı toplum nezdinde hedef göstermektedir.

Bu açıklama, kendini, polisin ve yargının yerine koyan, hatta üstünde gören, daha yargılama gerçekleşmeden Eczacıların cezasını kesen ve yetki sınırlarının farkında olmayan bir anlayışın eseridir.

Doğrunun ve yanlışın bir birine karıştığı, sistemsizliğin cezasının Eczacıların ve Hekimlerin sırtına yüklenmeye çalışıldığı, kişilerin masumiyet karinesinin ayaklar altına alındığı, yargısız infaza dönüşen bu süreçte, mesleğimize yapılan adeta saldırı niteliğindeki bu talihsiz açıklamaları tüm Eczacılık Camiası olarak şiddetle KINIYORUZ!!

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği