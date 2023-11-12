KADIN ELİ DEĞMESİ KARAYOLLARI DAİRESİ'NDE FARK EDİLİYOR

Ergün Yahat

Karayolları Dairesi Müdürlüğüne Dürdane Abi Acı'nın gelmesi ile birlikte hizmetlerde büyük farkındalık görülüyor.

Daha önceleri adeta kış uykusunda olan dairenin şimdilerde verdiğı hizmetler vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor çok sayıda vatandaş karayollarının hizmetlerinde önemli derecede değişiklik yaşanmasını memnuniyetle karşılarken, bugün Lefkoşa'nın bazı bölgelerinde asvaltlama çalışmalarına aralıksız devam edildi.