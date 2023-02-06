Artçı depremler devam edecek mi, tekrar deprem bekleniyor mu?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam edecek mi, tekrar deprem olacak mı gibi soruların cevapları özellikle depremin meydana gelen ve komşu illerde yaşayan vatandaşlarımızın yoğunlukla araştırdığı konular arasında. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener bu soruları yanıtladı... İşte detaylar
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