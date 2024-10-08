Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, postanın, iletişim ve haberleşme dünyasında “önemli bir kilometre taşı” olduğunu ifade ederek, “İnsanlığın bilgiye, sevgiye ve güvene olan ihtiyaçları tarih boyunca posta hizmetleri aracılığıyla giderilmiş, insanlar arasındaki bağlar güçlenmiştir. Bugün de posta, hem bireylerin hem de toplumların hayatında vazgeçilmez bir öneme sahiptir” dedi.

Arıklı mesajında devamla şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler de bu değerli mirası yaşatmaya ve geliştirmeye kararlıyız. Posta Dairesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’mıza bağlı bir kurum olarak vatandaşlarımıza en güvenilir, en hızlı ve en etkin şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Tüm imkansızlıklara rağmen günümüz teknolojisi ile entegrasyonu sağlamış ve modern dünyaya ayak uydurmuş bir posta hizmeti anlayışıyla, sınırları aşan bir haberleşme ağı kurmanın gururunu yaşıyoruz.

Posta Dairesi çalışanlarımızın büyük özverisi ve gayreti sayesinde, hizmet kalitemizin her geçen gün daha da yükseldiğini memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Onların emeği ve çabaları sayesinde, ülkemizin dünya ile olan irtibatı sağlanmaktadır. Bu vesileyle, tüm posta çalışanlarına teşekkür eder, onların emeklerini takdir ettiğimi belirtmek isterim.”

Arıklı mesajında ayrıca, posta hizmetlerinin sadece mektupla sınırlı olmadığını, dijitalleşen dünyada e-ticaret, lojistik ve benzeri birçok alanda önemli bir rol oynadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“KKTC Posta Dairesi'nin KKTC Girişimci Kadınlar Derneğine bağlı Kadın Kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin PTT AVM platformunda satılmasına aracı olması, gurur duyduğumuz projelerimizden biridir. Bunun yanında dünyanın dört bir yanına sunduğu filateli servisi ile Posta Dairesi ülke tanıtımına önemli katkı sağlamaktadır. Posta hizmetlerimizin çağın gereksinimlerine uygun olarak kendini sürekli yenilediğini ve bu anlamda da güçlü bir altyapı ile çalıştığını belirtmekten mutluluk duyuyorum. 9 Ekim Dünya Posta Günü'nü kutlarken, tüm posta çalışanlarına sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir gelecek diliyorum. “