Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Posta hizmetlerinin insanı insana bağlayan en güvenilir köprü olduğunu belirtti.

Arıklı, 9 Ekim Dünya Posta Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, posta hizmetlerinin toplum yaşamındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti.

Arıklı şu ifadeleri kullandı:

“Mektubun sıcaklığından e-ticarete uzanan geniş bir yelpazede, posta yalnızca gönderileri değil, umutları, anıları ve ekonomik hareketliliği taşır. Posta, insanı insana bağlayan en güvenilir köprüdür.

Kahya’ya otopsi yapıldı...Ölüm sebebini ileri tetkikler belirleyecek
Kahya’ya otopsi yapıldı...Ölüm sebebini ileri tetkikler belirleyecek
İçeriği Görüntüle

Dünya Posta Günü, 9 Ekim 1874’te kurulan Evrensel Posta Birliği’nin (UPU) mirasını ve evrensel hizmet anlayışını hatırlattığı kadar, postanın bugün üstlendiği yeni görevleri de gözler önüne seriyor. Ülkemizde posta teşkilatımız; vatandaşlarımızın her noktaya erişebilen, güvenilir, kapsayıcı ve uygun maliyetli hizmetlere kavuşması için gece gündüz çalışıyor. Posta yalnızca bir hizmet değil; afet ve acil durumlarda kritik bir yaşam hattıdır. Bu vesileyle, Dünya Posta Günü’nü kutluyor, posta teşkilatımıza ve emekçilerimize başarı diliyorum.”