Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Posta hizmetlerinin insanı insana bağlayan en güvenilir köprü olduğunu belirtti.

Arıklı, 9 Ekim Dünya Posta Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, posta hizmetlerinin toplum yaşamındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti.

Arıklı şu ifadeleri kullandı:

“Mektubun sıcaklığından e-ticarete uzanan geniş bir yelpazede, posta yalnızca gönderileri değil, umutları, anıları ve ekonomik hareketliliği taşır. Posta, insanı insana bağlayan en güvenilir köprüdür.

Dünya Posta Günü, 9 Ekim 1874’te kurulan Evrensel Posta Birliği’nin (UPU) mirasını ve evrensel hizmet anlayışını hatırlattığı kadar, postanın bugün üstlendiği yeni görevleri de gözler önüne seriyor. Ülkemizde posta teşkilatımız; vatandaşlarımızın her noktaya erişebilen, güvenilir, kapsayıcı ve uygun maliyetli hizmetlere kavuşması için gece gündüz çalışıyor. Posta yalnızca bir hizmet değil; afet ve acil durumlarda kritik bir yaşam hattıdır. Bu vesileyle, Dünya Posta Günü’nü kutluyor, posta teşkilatımıza ve emekçilerimize başarı diliyorum.”