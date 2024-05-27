Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hükümetin et ithali konusunda kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti.

BRT’de katıldığı programda konuşan Bakan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’in bugün konu ile ilgili milletvekillerinin görüşlerine başvurduğunu kaydederek, milletvekillerinin de Başbakan’ın arkasında durduğuna vurgu yaptı.

Arıklı,verilen destek ve teşvikler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, “dünyanın hiçbir yerinde destek ve teşvikler sürekli verilmez. Ancak bu bizde kazanılmış hak olarak görülür ve her defasında daha fazla da istenir” diyerek eleştirilerde bulundu.

Arıklı donmuş et ithalinin AB standartlarında olacağını ve İspanya’dan ithal edileceğini de kaydetti.