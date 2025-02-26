2024'te satışların yüzde 19'unu elektrikli araçlar oluşturdu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Arıklı, Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği ile bakanlığın verimli bir iş birliğine girerek oto elektrik tamircilerine elektrikli araçlarla ilgili eğitim verilmeye başlandığını belirtti.

Arıklı, ilk eğitimin geçen günlerde yapıldığını ve elektrikli araç şarj teknolojileri ile ilgili olduğunu, nisan ayında ise elektrikli araçların motor, elektrik düzeneği ile akü çalışma prensipleri konusunda eğitim verileceğini kaydetti.

-2024'te satışların yüzde 19'u elektrikli araçlar

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, şunları kaydetti:

“Son yıllarda elektrikli araçlar otomobil piyasasında önemli bir yere sahip olmuştur. 2024 yılında elektrikli araç satışları toplam araç satışlarının yaklaşık yüzde 19'una denk geldi. Avrupa Birliği'nde tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 14,6'ya yükseldi. Türkiye'de, 2024 yılında tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 10,1'e yükseldi. Bu rakamlar önümüzdeki yıllarda elektrikli araç satış oranlarının daha da yukarılara çıkacağını gösteriyor. Biz de hem insan kaynağı hem de altyapı olarak bu gidişata ayak uydurmalıyız.”

Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur da, üyelerine yönelik verilen eğitim programları sayesinde daha donanımlı ve rekabetçi bir sektör yaratmayı hedeflediklerini belirterek verdiği destekten ötürü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya teşekkür etti.