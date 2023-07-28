Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Taşkent Doğa Parkı ekibini kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlığa bağlı Posta Dairesi’nin çam kese böceği ile mücadeleye katkı sağlayacağını, bu amaçla satışa sunulacak pul serisinden elde edilecek gelirin, çam kese böceği ile doğal mücadele için kullanılacağını açıkladı.

Arıklı, ülke doğasını korumak adına bakanlık olarak çam kese böceği ile mücadeleye katkı koyacaklarını belirtti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Arıklı, dün Taşkent Doğa Parkı ekibi kabul ederek çam kese böceği ile mücadele ve Taşken Doğal Parkı’nın doğa, çevre ve yaban hayatı yararına sürdürdüğü faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kabulde, bu yıl tüm ülkede ciddi zararlara yol açan çam kese böceği mücadelesinde Orman Dairesi ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar konusunu el aldıklarını belirten Arıklı, çam kese böceği ile mücadele için kullanılan predatör böcek (Calosoma sycophanta), parazit sinek (Phryxe caudata), büyük baştankara ve ibibik kuşları için önümüzdeki dönemde Posta Dairesi tarafından bir pul serisi çıkarılacağını ve elde edilecek gelirin bu amaçla kullanılacağını ifade etti.

Bakan Arıklı, çam kese böceği ile mücadele için tasarlanacak pul serisinin, 2024 başından itibaren basılıp satışa sunulacağını kaydetti.