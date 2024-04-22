Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği önemli gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Anavatan Türkiye Cumhuriyet ile birlikte 104’üncü yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kutlamak ve Ulu Önder Atatürk’ün armağan ettiği bu bayramı coşkuyla yaşamak büyük bir mutluluk.

23 Nisan, sadece bir bayram değil, aynı zamanda demokrasinin ve egemenliğin önemli bir simgesidir. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve iradesini temsil eden bugün, Kıbrıs Türkü ile birlikte bir çok halkın özgürlük mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. 23 Nisan, Türkiye'nin demokrasiye olan inancının da bir ifadesidir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Çocuklar! İşte sizin bayramınız, sevinciniz, geleceğiniz!’ sözleriyle başlattığı bu kutlamalar, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de coşkuyla icra edilir. Çocuklarımız, geleceğimizin mimarları, bekamızın güvencesidir. Çocuklarımızın güler yüzleri, umut dolu bakışları, ülkemizin aydınlık yarınları için ilham kaynağıdır.

İşte bu yüzdendir ki çocuk haklarına, çocuklarımızın eğitiminde fırsat eşitliğine ve çocuklarımızın ülkelerini seven, bağımsız düşünebilen birer birey olarak yetişmelerine her zamankinden çok özen göstermeliyiz.

Bu özel günde, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, onların hayallerinin gerçekleşeceği, mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.”