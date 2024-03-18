İskele Belediyesi Kırsal Kalkınma Birimi’nin düzenlediği 4 günlük “İleri Arıcılık Eğitimi” tamamlandı.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arıcılık Araştırma Merkezi’nden Ziraat Mühendisi Mustafa Kösoğlu tarafından 14-17 Mart tarihleri arasında teorik ve uygulamalı verilen eğitim, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde ve Ardahan- Topçuköy arasındaki bir arılıkta yapıldı.

Verilen bilgiye göre, eğitimlere Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok ile İskele Belediyesi Kırsal Kalkınma Birimi Sorumlusu Sonat Güneyli de katıldı.

İskele Belediyesi Kırsal Kalkınma Birimi’nin ilk eğitimi “Temel Arıcılık” geçtiğimiz ocak ayında yapılmıştı.