Dün akşam 22.20 sıralarında Ardahan-İskele Anayolu’nda meydana gelen başka bir trafik kazasında ise, Burak Güntekin (E-28) yönetimindeki LL 244 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, trafik levhasına çarptıktan sonra tarla içerisinde takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Burak Güntekin ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Cilasın (E-26), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazalara ilgili soruşturmaları devam ediyor.