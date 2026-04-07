İrlanda’daki Galway Üniversitesi’nin yürüttüğü uluslararası çalışmada D vitamini düzeyinin beyin sağlığında sanılandan daha önemli rol oynayabileceği vurgulandı.

Ortalama 39 yaşında ve demans belirtisi bulunmayan 793 yetişkinin kanındaki D vitamini değerleri ölçüldü.

Yaklaşık 16 yıl sonra katılımcılara beyin taraması yapıldı. Alzheimer’la ilişkili tau ve amiloid beta protein düzeyleri incelendi.

Orta yaşta daha yüksek D vitamini seviyelerine sahip bireylerde ilerleyen yıllarda hastalıkla bağlantılı biyobelirteçlerin daha düşük düzeylerde görülebileceği belirlendi.

Araştırmanın yazarlarından Martin David Mulligan, yüksek D vitamini seviyelerinin beyinde tau birikimine karşı koruyucu olabileceğini söyledi:

“Bu sonuçlar orta yaşlarda yüksek D vitamini düzeylerinin beyinde tau oluşmasına karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca demans riskini azaltmak için değiştirilebilecek ve tedavi edilebilecek bir risk faktörünü de gösteriyor.”

Çalışmanın ayrıntıları ‘Neurology Open Access’ adlı dergide yayınlandı.