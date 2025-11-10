(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da 2025 yılı Ocak ayı içerisinde meydana gelen “korkutmak amacıyla silah taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, rahatsızlık, telefonda tacizlik, kasti hasar ve tecavüzkâr alet tasıma ve KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak" suçlarından aranan Halil İbrahim Özen tespit edilerek tutuklandı zanlı mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 13 Ocak 2025 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Lefkoşa'da işletmeciliğini S.B.’nin yaptığı Sanayi bölgesindeki iş yerinin önüne giden zanlının ödemesini almadığı gerekçesi ile S.B.’ye hitaben yüksek sesle bağırarak "benim paramı verin hakkımı yedirmem" diyerek, bağırıp rahatsızlık çıkardıktan sonra pantolonunun cebinde bulundurduğu ve tespit edilemeyen açılıp kapanan bıçağı kendisine doğru korkutmak maksadı ile salladığını söyledi. Polis, zanlının 15 Ocak 2025 tarihinde S.B.’nin telefonuna “siz ölümü hakkettiniz, yarın son gününüz ya hakkımı verirsiniz ya da canınız" diyerek mesaj atıp telefonda taciz ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 20 Ocak 2025 tarihinde saat 16.30 raddelerinde S.B.’nin iş yerinin camlarını beton parke taşıyla kırdıktan sonra yine S.B.’ye ait YP127 plakalı Mercedes marka aracın sol ön camına beton parke taşını atıp çizilmesine sebebiyet vererek toplam 14 bin 400 TL kasten kasti hasara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının olay yerinden kaçtığını, başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde 3 adet beton parke taşı bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının aranan şahıs ilan edilerek, hakkında tutuklama emri alındığını söyledi. Polis, zanlının 9 Kasım’da Lefkoşa’da tespit edildiğini, ifadesinde tüm suçları kabul ettiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 641 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.