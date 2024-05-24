Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeden 38 adet teleskop kalıp demiri çalan zanlı Hüseyin Topaloğulları bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı. Davulcu, 17-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren bir işyerine giden FZ 713 plakalı van araçlı şahsın, konu işyerinden 38 adet teleskop kalıp malzemelerini sirkat ettiğini belirtti.

Polis, şikayet üzerine yapılan soruşturmada, Mobese kamera kayıtlarının incelendiğini ve söz konusu aracın Akdoğan’da sakin zanlının kullanımında olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Polis, zanlının Akdoğan’daki ikametgahına gidildiğini ve söz konusu çalıntı melezlemelerin araçta tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Gönyeli’de yapımı devam eden Mar LTD.’ye ait inşattan 130 adet kelepçe kalıp çaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının çaldığı malzemelerin bir kısmının Haspolat’ta hurdacıda tespit edildiğini ancak bir kısmının henüz bulunmadığını söyledi. Polis, aranan emareler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.