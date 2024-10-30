(Kamalı Haber)- Girne’de araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak, tutuklanan İzzet Çağatay ve Ümit Ergün Şeytanoğlu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Çavuş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 26.10.2024 tarihinde saat 18:50 raddelerinde Girne’de Gür Sokak üzerinde NL 939 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlıların üzerlerinde ve konu araç içerisinde yapılan arama neticesinde, İzzet Çağatay’ın giymekte olduğu pantolonun sol cebi içerisinde yaklaşık 84 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis, İzzet Çağatay ve Ümit Ergün Şeytanoğlu’nun suçüstü hali gereği tutuklandıklarını ifade etti. Polis zanlıların 27 Ekim tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, zanlıların uyuşturucu maddelerin kimden temin ettiğine dair tespit için telefonlarının ve kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.