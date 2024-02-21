Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Trafik denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan Adnan Manga bugün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 17 Şubat 2024 tarihinde saat 18.10 sıralarında Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Trafik Şubesi’nde görevli ekipler tarafından yapılan kontrol esnasında durdurulan KK 039 plakalı salon araçta bir gram kokain, bir gram hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, araç sürücüsü Adnan Manga’nın tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının kalmakta olduğu Girne adresindeki ikametgahta yapılan aramada 6 gram daha hintkeneviri ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi.

Polis, alınacak ifadeler olduğunu ifade ederek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.