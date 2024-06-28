Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akıncılar-Ercan anayolu üzerinde seyir halindeyken aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunan 49 yaşındaki Alkan Canit bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memur Soner Şaban, mahkemede olguları aktardı. Polis, 21.06.2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Akıncılar-Ercan anayolu üzerinde Demirli köprü olarak bilinen yerde Akdoğan’da sakin Alkan Canit ‘in kullanımında bulunan HF 060 plakalı araç bir polis ekibi tarafından kontrol için durdurulmuş ve aracın sağ ön şoför koltuğu cep bölümünde golden vırginia marka tütünü içerisinde yaklaşık 3-4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, ifadesinde suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini belirtti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini kaydetti. Sonuçların henüz çıkmadığını ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına eti demeyeceğini ifade eden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 70 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 750’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.