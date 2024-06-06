Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da aracında uyuşturucu bulunan 25 yaşındaki İranlı öğrenci Saba Ghaneshırazı teminat talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Ergün zanlı hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, Lefkoşa’da 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının aracında yapılan aramada metal öğütücü içerisinde bir gram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddenin analize, öğütücünün ise parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde beklenen analiz sonucunun geldiğini söyledi. Polis, analiz sonucuna göre zanlının tasarrufundaki öğütücünün içerisinde 590 miligram hintkeneviri tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının İran vatandaşı ve üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 25 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber1kefilin 400 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.