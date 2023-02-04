Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Oytun Çakır olayla ilgili bulguları aktardı. Çakır 3 Şubat 2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, zanlı Neslim Balcı’nın yönetimindeki PT 950 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi dengine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attığını mahkemeye aktardı. Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Zülfi Türkyılmaz’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde geçirmiş olduğu operasyon sonrası yoğum bakım ünitesinde bekletildiğini ve hayati tehlikesinin halen devam ettiğini söyledi. Polis araç sürücüsü Neslim Balcı’nın yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini ve tutuklandığını, ilk etapda sözlü beyanda bulunduğunu ve soruşturmanın halen devam ettiğini belirtti. Polis soruşturmanın salimen yürütülmesi ve ağır yalanan şahsın hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine zanlının ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasının daha uygun olacağını belirterek 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Beyoğlu ayrıca zanlının doktor kontrolünden de geçirilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)