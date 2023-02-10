Lefkoşa’da meydana gelen Ağır Yaralanmalı Trafik Kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Neslim Balcı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Oytun Çakır olayla ilgili bulguları aktardı. Çakır 3 Şubat 2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, zanlı Neslim Balcı’nın yönetimindeki PT 950 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği

sırada Yakın Doğu Üniversitesi dengine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attığını mahkemeye aktardı. Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Zülfi Türkyılmaz’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu

Devlet Hastanesinde geçirmiş olduğu operasyon sonrası yoğum bakım ünitesinde bekletildiğini ve hayati tehlikesinin halen devam ettiğini söyledi.

Polis araç sürücüsü Neslim Balcı’nın yapılan tedavisinin ardından taburcu olup tutuklandığını belirtti. Polis ağır yaralanan şahsın halen yoğun bakımda tedavi gördüpünü söyledi. Polis, zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlanmak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, 25 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 250 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)