Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Woodwind Quartet & Oytun Küskü, İspanyol ritimleri ve esintileri ile Arabahmet Kültür Evi'nde müzikseverlerle buluştu.

LTB’den verilen bilgiye göre, flütte Münevver Sakar, obuada Çağın Dostel, klarnette Ebru Pendakomolu, fagotta Ali Suyolcu ve perküsyonda Oytun Küskü’nün yer aldığı konser, büyük beğeni ile dinlendi.

Konserde, Enrique Granados, Isaac Albeniz, P.I.Tchaikovsky, G. Bizet, Pascual Perez Chovi, Pascual Marquina Narro ve Manuel Penella’nın ölümsüz eserleri yorumlandı.