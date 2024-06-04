Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek (DG REFORM) Genel Müdürü Mario Nava’nın, yeni görevi İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal Entegrasyon Genel Müdürlüğü'ne (DG EMPL) başlamadan önce, geçen günlerde Rum Haber Ajansı’na (KİPE) verdiği söyleşide ara bölgedeki iki toplumlu güneş parkıyla ilgili söyledikleri bugünkü Rum basınına da konu oldu.

Alithia gazetesine göre, Nava’nın KİPE’ye yaptığı açıklamaları yorumlayan “diplomatik kaynaklar”, ara bölgedeki iki toplumlu güneş parkı hayata geçirilene kadar zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre, haberde kim oldukları belirtilmeyen “diplomatik kaynaklar” yaptıkları açıklamada “güneş parkının hayata geçirilebileceği noktaya ulaştıklarını söyleyebilmek için daha gidecek çok yolları olduğunu” söyledi.

Söz konusu “kaynaklar”, hâlâ güneş parkının inşa edileceği uygun yerleri araştırdıklarını da belirtti.

Niyetin en kısa sürede güneş parkının hayata geçirilmesinin başlayabileceği noktaya ulaşmak olduğunu ancak şimdilik spesifik bir zaman takvimi belirlenmediğini ifade eden “diplomatik kaynaklar”, konuyla ilgili temaslarda bulunulmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin bir soruya verdikleri yanıtta ise, meseleyi Avrupa Komisyonu’yla gerçekleştirilen temaslar bağlamında ele aldıklarını sözlerine eklediler.