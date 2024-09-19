AÖA’dan verilen bilgiye göre, “Kütüphanelere Gezi, Gözlem ve Kıbrıs Kitapları Bağışı Projesi kapsamında düzenlenen Ankara ziyaretinde, AÖA ve AÖA Kütüphane Kulübü temsilcileri, 11 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphanenin Başkanı Ayhan Tuğlu ile bir araya gelinen ziyarette Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne Kıbrıs Türk tarihini, kültürünü, edebiyatını, gelenek ve göreneklerini anlatan çeşitli yazarlara ait kitaplar bağışlandı.

Dünyanın en büyük ve en iyi 20 kütüphanesi arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret esnasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda oluşturulan, “Fatih Sultan Mehmet Sergisi" de gezildi.

AÖA kafilesi, Ankara’da Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Cin Ali Müzesi ve Cin Ali Kütüphanesi, Kelime Müzesi ve Gökyay Vakfı Satranç Müzesini de ziyaret etti.

AÖA Yönetim Kurulu ve AÖA Başkanlığı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ın destekleri ile hayata geçirilen projede Cumhurbaşkanlığı, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kültür Dairesi ve Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Şevket Öznur tarafından sağlanan kitaplar bağışlandı.