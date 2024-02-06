Arapköy’de bu sabah 08.00 sıralarında Aziz Tüfekçi (E-56), kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, Tüfekçi'nin, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Tüfekçi’nin ölüm sebebinin otopsiyle tespit edileceği kaydedildi.

-Bahadi’nin ölüm sebebi “solunum ve dolaşım yetmezliği” …

Karşıyaka’da kaldığı evde dün yaşamını yitiren Necati Bahadi’nin (E-54) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Solunum ve Dolaşım Yetmezliği” olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.