Maliye Bakanı Berova, bu gece idrak edilecek olan Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Berova mesajında, tüm İslam Âleminin kandilini kutladı.

Berova’nın mesajı şöyle:

“Miraç, bir yükseliştir. Mübarek gecelerimizden bir olan bu geceyi fırsat bilip, hayır ve bereketin kapılarını aralamak, dualarımızı, iyiliklerimizi artırmak, sevgi ve hoşgörüyü pekiştirmek, toplumsal bağlarımızın daha da güçlenmesine; kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesine vesile olması temennisiyle; halkımızın ve tüm İslam âleminin mübarek Miraç Kandili’ni en içten duygularımla kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle, ‘Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm ailelerimize başsağlığı ve sabır diliyorum.”