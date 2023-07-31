ANİ ÖLÜMLER HIZ KESMİYOR! ATEŞ BU KEZ ALTINOVA KÖYÜNE DÜŞTÜ

Ergün Yahat

Ülkemizde son zamanlarda artan ani ölümler bir çok evlere ateş düşürürürken Sağlık Bakanlığı'nın ani ölümler konusunda geniş çaplı bilimsel bir araştırma yapmaması vatandaşların kafasında soru işareti bırakıyor.

Altınova köyünün sevilen insanlarından Emirali Kasap (51) bu sabah aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Emirali Kasap'ın Cenazesi 31 temmuz (bugün) öğle namazından sonra Altınova mezarlığına defnedileceği öğrenildi.