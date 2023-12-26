Lefke’de sakin İbrahim Tomak (E-58) dün saat 11:30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahta ölü olarak bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Tomak’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.

- İsmet Halil’in ölüm sebebi açıklandı

Öte yandan, polis, cumartesi günü, Gazimağusa’da kalmakta olduğu yaşlı bakım evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren İsmet Halil’in (K-88) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “hipertansiyon, kalp hastalığı, kalp kapak hastalıkları, kronik akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildiğini açıkladı.