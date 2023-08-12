11.08.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Süleyman GEZER (E-55) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde, doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.