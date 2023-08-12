11.08.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Süleyman GEZER (E-55) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde, doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Ani ölüm! 55 yaşında hayatını kaybetti
11.08.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Süleyman GEZER (E-55) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur.
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı