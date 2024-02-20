Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis ve Makarios Drusiotis’in, “Mafya Devleti” kitabı konusunda gerçeklere atıfta bulunarak karşılıklı açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis ve Makarios Drusiotis’in açıklamalarına yer verirken kitapta yer alan unsurlarla ilgili araştırmanın da ileriki günlerde başlayacağını anımsattılar.

Habere göre Anastasiadis yayımladığı açıklamada, “Makarios Drusiotis’in kitabında yazdıklarına ilişkin yanlış, asılsız iddiaların ve türetilen kurgunun" araştırılmaya başlanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anastasiadis açıklamasında, Makarios Drusiotis hakkındaki mahkeme tedbirlerinin alınmasının Drusiotis’e göz dağı vermeyi amaçladığı şeklindeki iddiaların, “araştırmacının” ifşaatları ışığında, yeni bulgusundan başka bir şey olmadığını belirtti.

Drusiotis’in korkması gereken tek şeyin “gerçek” olduğu telkininde bulunan Anastasiadis, "gerçek, kendi yazdığı ve hizmeti sırasında veya daha sonra bana teslim ettiği mektuplar, notlar ve çalışmaların aksine, kitaplarına yanlış ve kasıtlı olarak yazdığı şeydir." dedi.

-Drusiotis

Makarios Drusiotis ise Anastasiadis’e yanıt verdiği açıklamasında, kendisine güç ve dayanaklılık veren unsurun “gerçek” olduğunu belirtti.

Kamuoyunun; her bireyin hakikatle ilişkisine dair algıya sahip olduğunu belirten Drusiotis, hiç kimsenin kendisini ne kitaplarında ne de yazdığı binlerce makalede haksız yere suçlamadığını ifade etti.

-Araştırmaya dahil olan hukukçular bugün açıklanacak

Öte yandan Politis gazetesi ise Yolsuzluğa Karşı Mücadele Biriminin, kitaptaki unsurların araştırılmasına dahil olacak dört kişilik hukukçu grubunu, bugün açıklamasının beklendiğini yazdı.

Gazete haberinde, araştırmaya, yaşamını Büyük Britanya’da sürdüren Avustralya kökenli Gabrielle Louise McIntyre’nin başkanlık edeceğini de anımsattı.