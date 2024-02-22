Amerikan İsrail Halka İlişkiler Komitesinden (AIPAC) bir heyet dün Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Dışişleri Genel Müdürü Kiriakos Kuros ile görüştü.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rum Dışişleri Bakanı Kombos ve Bakanlık Genel Müdürü Kuros’un dün Amerikan İsrail Halka İlişkiler Komitesinden (AIPAC) bir heyetle görüşme yaptığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, görüşmede, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Gazete, AIPAC heyetinin Salı günü de Yunanistan’da temaslar gerçekleştirdiğini ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştüğünü de aktardı.