Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İskele’deki Grand Saphire Hotel’de dün düzenlenen Kocaeli Sanayi Odası 9’uncu Dönem 6’ncı Toplantısı’na konuk olarak katıldı ve Türkiye’den gelen iş insanlarına, Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi.

Toplantıda bir konuşma yapan ve Kocaeli’den gelen katılımcılara temel ve teknik bilgiler veren Bakan Amcaoğlu, daha sonra konuklara Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’ni gezdirdi.

Grand Saphire Hotel’deki toplantıya Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi ve Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu da katıldı.