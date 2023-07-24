Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “E – Tüzel” Sistemi’nin 1 Ağustos’ta uygulamaya gireceğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların ilk etapta, mesai saatleri içerisinde, şirketlere ait onay belgelerini alabileceğini ve şirket kurulumu için isim yoklamasını online yapabileceklerini kaydetti.

Amcaoğlu ilerleyen süreçte, mesai saatleri dışında da her türlü belge alımı ve başvurunun yapılabileceğini de belirtti.

Açıklamada, “Bakan Amcaoğlu, yine önümüzdeki kısa dönem içerisinde, vatandaşların, isim yoklaması, şirket kurma, şirket kapatma, hissedar değişimi gibi işlemleri de online yapabileceklerini ifade etti” denildi.