AMBARGO HAVAYOLLARINDAN MI?

Gazetemiz KIBRIS MANŞET, uçak bilet fiyatlarını incelemeye alarak geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Yaptığımız araştırmada; 22/11/2023 tarihinde Skyscanner sitesinden, 25/11/2023 tarihli Ercan Havaalanı çıkışlı uçak bilet fiyatlarını yakından inceledik.

İncelemelerimizin neticesinde Türkiye aktarmalı Londra uçuşlarının sadece Türkiye bacaklarından daha ucuz olduğunu tespit ettik.

122 POUND ÖDEYEREK LONDRA’YA UÇMAK MÜMKÜN

Araştırmalarımız da elde ettiğimiz bir diğer bilgiye göre de; Türkiye aktarmalı Ercan - Londra bileti Pegasus ile 112 pound iken, Türk Hava Yolları kalitesiyle Londra'ya uçmak sadece 122 pound bilet ücretiyle mümkün.

Pegasus ve Türk Hava Yollarının aynı siteden aynı anda, aynı tarihe olan bilet fiyatları ise şu şekilde:

Ercan - Adana : 92 pound

Ercan - İzmir : 159 pound

Ercan - Antalya : Pegasus : 118 THY : 150 pound

ÜLKEMİZDE AMBARGOLAR HAVAYOLLARI TARAFINDAN MI UYGULANIYOR?

Söz konusu biletlerde ortalama 1 saatten az uçuş süresine sahip uçak biletlerinden sadece yarım saatlik Adana uçuşunun 5 saatten fazla süren aktarmalı Londra uçuşundan %15 daha ucuz olması; diğer uçuşlarınsa, Londra’dan daha pahalı olması; ülkemize ambargoların havayolları tarafından uygulandığını ortaya koymaktadır.

Çeşitli zamanlarda ve platformlarda Ercan Havaalanı’nın iç hat uçuşlarına dahil edilmesini dillendirenlere sormak istiyoruz:

Ercan Havaalanı-Türkiye uçuşlarında sadece Türk hava sahası kullanılıyor ve hiçbir ülkeye para ödenmezken Türkiye’den Londra’ya giden uçak 8-10 farklı ülkenin hava sahasını kullanıp geçtiği ülkelerin hepsine ödeme yapıyor.

Tüm bunlara rağmen onca ülkenin hava sahasını kullanırken 5 saatlik uçuştan daha pahalıya Kıbrıs'a uçmanın sebebi ne olabilir?

Ambargolar altında ezildiğini söylediğimiz KKTC'ye esas ambargoyu uygulayan KKTC'ye uçan havayolları mı?

Kanaatimizce Türkiye - KKTC uçuşlarının bu derece pahalı olmasının tek nedeni; ülkemize uçan havayollarının bizleri kendilerine mahkum görmeleri ve bizlere ambargo uygulamalarıdır.