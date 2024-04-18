Güney Kıbrıs’ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile birlikte Gazze’ye insani yardım göndermek için başlattığı “Amalthia” inisiyatifinin, kamuoyunun gündeminden düşmüş olsa da, hâlâ ABD’nin planları arasında olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ABD’nin insani yardım koridorunu üstüne aldığını ve dün New York’ta, Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilerinin diplomatik düzeyde bilgilendirildiğini yazdı.

Gazete, ABD ile Güney Kıbrıs’ın ortaklaşa yaptığı bilgilendirmenin ötesinde, Washington’un “Amalthia” inisiyatifi için başka bilgilendirici nitelikli toplantılar da planladığını ve ilerleyen günlerde ABD’nin Avrupa Birliği’ndeki (AB), Asya’daki ve Latin Amerika’daki diplomatlarının, bulundukları başkentlerde geniş ölçekli bilgilendirici toplantılar yapacağını kaydetti.

Haberde, bilgilendirme toplantılarında planın bütünüyle anlatılacağı belirtilirken, “Amalthia” planının suya düşmediği; aksine tam olarak uygulanabilmesi için yoğun çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Gazete, diplomatik seferberliğin yanı sıra, askeri düzeyde de girişimler yapılacağını ve önümüzdeki 24 saat içinde, Gazze kıyı bariyerinin inşasına başlanarak, insani yardımın denizden karaya aktarılmasına yardımcı olunmasının beklendiğini yazdı.

Yardımların Larnaka’dan Gazze’ye hareket edecek teknelerle taşınacağını belirten gazete, ABD donanma misyonunun tamamının, iskeleyi inşa etmek üzere Gazze’ye gitmeden önce Yunanistan’daki “Souda” üssünde konuşlandığını kaydetti.

Haberde ayrıca, İsrail gazetesi Jerusalem Post’tan iktibas yapılarak, gemilerin ABD Ordusu’nun 18. Hava İndirme Kolordusu’na bağlı 7. Ulaştırma Tugayı’na ait olduğu belirtildi. “Vessel Finder” adlı web sitesine göre ise, gemiler şu anda “Souda Körfezi”nde bulunan Girit Deniz Üssü’nde demirlemiş bulunuyor.