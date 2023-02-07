Deprem anında Hatay Kırıkhan Öğretmen Evlerinde bulunan Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi Amaç Arnavutoğlu hayatını kaybetti. Kardeşi Gamze Arnavutoğlu acı haberi "Abimi kaybettik" notuyla duyurdu.
Amaç Arnavutoğlu hayatını kaybetti
Hatay Kırıkhan Öğretmen Evlerinde bulunan Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi Amaç Arnavutoğlu hayatını kaybetti.
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