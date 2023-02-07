Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Adıyaman'da çalışmalarını sürdürüyor Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Adıyaman'da çalışmalarını sürdürüyor


Deprem anında Hatay Kırıkhan Öğretmen Evlerinde bulunan Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi Amaç Arnavutoğlu hayatını kaybetti. Kardeşi Gamze Arnavutoğlu acı haberi "Abimi kaybettik" notuyla duyurdu.