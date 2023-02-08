Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi: “Arama kurtarma ile sağlık ekipleri afet bölgesine ulaştı”
Tedavi amacıyla Hatay Kırıkhan’da bulunan ve depremde Öğretmenevi enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Amaç Arnavutoğlu için bugün saat 11:30’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda tören düzenlenecek.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda düzenlenecek ilk törenin ardından, ikinci tören saat 12.00’da Göçmenköy İdmanyurdu Spor Kulübü’nde düzenlenecek.
Arnavutoğlu'nun naaşı, İsmail Safa Camii’nde saat 14.00’da kılınacak cenaze namazını müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.
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