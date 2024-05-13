Çeyrek altın 4 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 50 liradan satılıyor

İstanbul'da altının gramı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 430 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 2 bin 455 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yüzde 0,9 düşüşle başlamasının saat 11.00 itibarıyla 2 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 50 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 2 bin 350 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, tüketici güveni, enflasyon beklentilerindeki keskin yükselişin etkisiyle 6 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de, mayısta 67,4 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine indirecek kadar sıkı olup olmadığının net olmadığını ve fiyat baskılarının hala çok güçlü olduğunu kaydetti. Logan, faiz oranlarını düşürmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da yılın ilk birkaç ayındaki kalıcı enflasyona işaret ederek, Fed'in 2024'te faiz indirimi yapmasının uygun olmayacağını bildirdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise para politikasının "nispeten kısıtlayıcı" olduğuna inandığını, bunun da borçlanma maliyetlerinin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu anlamına geldiğini vurguladı.

Analistler, söz konusu açıklamaların Fed'in bu sene faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamaların sınırlı da olsa zayıflamasına neden olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasını beklediklerini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 88 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini aktaran analistler, bu hamlenin yüzde 63 olasılıkla eylül ayında yapılmasının beklendiğini dile getirdi. Cuma günkü fiyatlamalar Fed'in eylülde yüzde 70 ihtimalle faiz indirimine gideceğine işaret ediyordu.

Analistler, bugün Almanya’da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.