Alsancak’ta yolun diğer tarafına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen araç sürücüsü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 00.30 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sama Tarbıyat (K-21) 59 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SN 096 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Denizkızı Otel önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun diğer tarafına yaya olarak geçmekte olan Hakan Özçelik’e (E-49) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Hakan Özçelik, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol omuz, kalça ve bacak kemikleri kırığı teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

SN 096 plakalı araç sürücüsü Sama Tarbıyat tutuklandı.