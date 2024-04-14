KKTC’de yaşayan boksör Alperen Birinci, Dubai boks federasyonunun düzenlediği, Dubai Amateur Boxing Association Series 2 (DABA Series 2), süper orta sıklet (75 kg) şampiyonluk karşılaşmasında rakibi Haider Al Samarae ile berabere kaldığı maçın sonunda KKTC bayrağı açtı.

Dubai Media City’de gerçekleşen organizasyona katılma hakkı kazanarak şampiyonluk maçına çıkan Alperen Birinci, ilk yurt dışı müsabakasına katıldığını belirterek, “Dubai de yapmış olduğum karşılaşma kariyer planımın ilk ayağıydı, hedefim daha büyük organizasyonlara katılarak ülkemizi temsil edip her platformda KKTC’nin adını duyurmak” dedi.

1999 doğumlu olan Alperen Birinci, boks hayatına, KKTC’de yaşayan profesyonel boksör ve hoca Yunus Kurbanov’un yanında başladı. KKTC’de hafif ağır sıklet (80Kg), süper orta sıklet (75Kg) ve orta sıklet (70Kg) kategorilerinde maçlara çıktı. Mixed Martial Arts (MMA) alnında da çalışmalarını sürdüren Birinci, gelecekte bu kategorideki maçlara çıkmayı ve KKTC bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.