Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi KKTC'de yakalanmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Alpargün'ün ihraç edildi kaydedildi.

Açıklama şöyle:

Türkiye’yi ve ülkemizi derinden sarsan büyük deprem felaketinde Adana’da yıkılan binaların arasında yer alan Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı Hasan Alpargün apartmanında yaklaşık 50 insanın hayatını kaybetmesine neden olan binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Alpargün’ün KKTC’ye giriş yaptığı İçişleri Bakanlığı muhaceret sistemlerinden tespit edilerek, polis teşkilatımız tarafından tutuklanmıştır. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in talimatı ile KKTC’den ihraç emri verilen Hasan Alpargün için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçildiği ve yargılanmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderileceği bildirildi.