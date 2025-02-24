Merz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Netanyahu ile dün telefonda görüştüğünü belirterek, "Beni aradı ve tebrik etti. Birbirimizi çok iyi tanıdığımızı biliyorsunuz." dedi.

Netanyahu'ya, Almanya'da hükümet kurulduktan hemen sonra görüşmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Merz, "Planlaması halinde tutuklanmadan Almanya'yı ziyaret edebilmesinin ve tekrar ayrılabilmesinin yollarını ve araçlarını bulacağımıza söz verdim." ifadesini kullandı.

Merz, bir İsrail başbakanının Almanya'yı ziyaret edemeyeceği düşüncesinin garip olduğunu ve Netanyahu'nun ülkesine ziyarette bulunabileceğini savundu.

- UCM, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.

Geçen günlerde Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.