ABD Başkanı Donald Trump, dün enerji santrallerine saldırı ve ‘cehennemi yaşatmak’la tehdit ettiği İran’a anlaşma için tanıdığı süreyi üçüncü kez (8 Nisan’a kadar) uzatmıştı. Trump’ın bir diğer talebi 28 Şubat’tan bu yana kapalı Hürmüz Boğazı’nın açılması.

Bu sabah hem Reuters hem Axios, ABD ve İran’ın ateşkesi görüştüğünü yazdı.

Axios’un dört kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD ve İran, Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın arabulucuğuyla 45 günlük bir ateşkese dair girişimlerini sürdürüyordu.

İran’sa teklifi reddetmiş, Pakistan aracılığıyla kendi şartlarını sunmuştu.

Trump son olarak “Bana kalsa İran’daki petrolü elimizde tutmak isterdim, ne yazık ki Amerikan halkı bizim eve dönmemizi istiyor” demişti.

‘Yarın bugünden bile fazlası olacak’

Savaşta ateşkese dair bir beklenti oluşmuşken Hegseth Trump’ın talimatı doğrultusunda ABD’nin İran’a daha yoğun saldırılara başlayacağını söyledi. ABD’li bakan Beyaz Saray’da şöyle konuştu:

“Başkanın talimatı doğrultusunda bugün bu operasyonun ilk gününden bu yana en yoğun saldırılar düzenlenecek.

Yarınsa bugünden bile daha fazlası olacak ve sonra İran bir seçim yapmak zorunda kalacak. Akıllıca seçim yapın, çünkü bu başkan oyun oynamıyor.”