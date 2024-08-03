Almanya’nın Stutgart kentinde bulunan Erken-Orta Bakır Çağı’na (M.Ö. yaklaşık 2000 yılları) ait 37 “Kıbrıs antik eserinin” Güney Kıbrıs’a iade edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Eski Eserler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, iade edilen eserler arasında çömlekler ve kil lambaları bulunduğunu yazdı.

Haberde, antik eserlerin 1964-1968 yılları arasında, o dönemde Almanya Büyükelçiliği’nde çalışan bir Alman vatandaşı tarafından Kıbrıs’tan çıkarıldığı ve 2023 yılında söz konusu şahsın vefat etmesinin ardından, mirasçısı olan Eva-Maria Waas’ın Berlin’deki “Kıbrıs Cumhuriyeti” Büyükelçiliği ile temasa geçerek, antik eserleri Güney Kıbrıs’a iade etme niyetini bildirdiği ifade edildi.