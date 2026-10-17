Alithia'nın, Rum polisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, yarın 07.30-13.00 saatleri arasında koşulacak maraton için 06.30 itibarıyla Grivas Digenis Caddesi’nin Engomi yönündeki iki güney şeridi Prodromu Caddesi'nden 29 Ekim Sokağa kadar kapatılacak. 28 Ekim Sokak'tan Kolokasidis trafik çemberine kadarki bölümde ise caddenin kuzey kesimindeki iki şerit kapatılacak.

Arhangelos Caddesi’nde trafik, Grivas Digenis Caddesi kavşağından Lefkotheu ve Makedonittisa caddeleri kavşağına kadar çift yönlü kesilecek. Nikos Kranidiotis Sokak Grivas Digenis Caddesi ile Theodosi Pieridi Sokak kavşağı arasındaki bölüm de kapalı olacak.