Baerbock ve Barrot'ın ziyareti Avrupa Birliğinin (AB) dışişleri bakanı düzeyinde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki yeni Şam yönetimiyle ilk teması oldu.

HTŞ lideri Ahmed eş Şara ile görüşecek iki bakan, yeni yönetimle AB adına diyalog başlatacak.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, Baerbock'un Avrupa Birliği adına Fransız mevkidaşı Barrot ile birlikte Suriye'ye gittiği ve burada Suriye'nin yeni yönetimi Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin eş-Şara ile görüşeceği belirtildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Baerbock Şam'a gitmeden önce yaptığı açıklamada, "Fransız mevkidaşımla birlikte AB adına bugünkü ziyaretim Suriyelilere açık bir sinyaldir. Avrupa ile Suriye, Almanya ile Suriye arasında yeni bir siyasi başlangıç mümkündür," ifadesine yer verdi.

Şam'a Güney Kıbrıs'tan kalkan Alman Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile seyahat eden Baerbock, varışından önce yaptığı açıklamada, ziyareti Suriye'ye "uzanmış bir el" olarak nitelendirerek, "Artık aklımızda milyonlarca Suriyelinin de özlemini duyduğu bir hedef var: Suriye'nin bir kez daha uluslararası toplumun saygın bir üyesi olabilmesi," dedi.