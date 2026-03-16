Kornelius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Alman Sözcü, "Bu, NATO'nun savaşı değil. NATO, bir savunma ittifakıdır. Alman hükümeti de ittifakın yetki alanını ve bu savaşa katılım konusundaki kendi pozisyonunu net şekilde değerlendirmelidir." dedi.

Kornelius, savaş operasyonlarının genişletilmesinin Orta Doğu ile Körfez bölgesindeki diğer ortaklar için büyük riskler doğuracağını sözlerine ekledi.

Alman hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına katılmayacağını defalarca belirtmişti.