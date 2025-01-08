Almanya'da Berlin Hür Üniversitesi John F. Kennedy Enstitüsünden siyaset bilimci Dr. Thomas Greven, ABD'li milyarder Elon Musk’ın aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek veren ve Alman yetkilileri hedef alan açıklamalarının 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlere yönelik manipülasyon olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformu X'in sahibi Amerikalı iş insanı Elon Musk yaptığı paylaşımlarda aşırı sağcı AfD partisine destek vererek, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz ile Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Axel Springer medya grubuna bağlı Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak makale de yazan Musk, burada da AfD'yi överek, bu partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak niteledi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Elon Musk'ın açıklamalarıyla ülkede yapılacak genel seçimleri etkilemeye çalıştığını belirtti.

Başbakan Scholz ise Musk'ın açıklamaları karşısında sakin kalınması gerektiğini vurgulayarak, "İfade özgürlüğümüz var ve bu multi milyarderler için de geçerli. İfade özgürlüğü, doğru olmayan ve iyi siyasi tavsiyeler içermeyen şeyler söylemeye izin verildiği anlamına da gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı da olan Habeck ise Musk'a tepki göstererek, "Bay Musk, demokrasimizden elinizi çekin." çağrısında bulunmuştu.

Habeck, "Gücün de bir sınırlaması olması gerektiğini" kaydederek, "Hiçbir iş modelinin, demokrasimizi yok etmesine izin verilmemelidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Musk, AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ile sosyal medya platformu X üzerinden 9 Ocak'ta canlı yayın yapacak.

Almanya'da Berlin Hür Üniversitesi'nden siyaset bilimci Dr. Thomas Greven, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminde de yer alacak Musk'ın Alman siyaseti ve yöneticilerine ilişkin açıklamaları ile Trump'ın başkanlığı döneminde Almanya-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceği konularında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

- "Musk kutuplaştırma girişimcisi"

Greven, Musk'ın AfD'yi destekleyici açıklamalarının prensip olarak ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, "Elbette şimdi kişisel görüşümü ifade etmeme izin verirseniz, (Musk'ın) Welt am Sonntag'daki köşe yazısını da yapay zeka ile yazdırdığına dair söylentiler var. Gerçekten de ne yazdığından habersiz. Kendisinin Alman siyaseti hakkında hiçbir fikri olmadığı çok açık. O (Musk) toplumları bölerek ve insanları birbirine karşı kışkırtarak da para kazanan bir kutuplaştırma girişimcisi.” ifadelerini kullandı.

Musk'ın bunu ABD'de yaptığını, şimdi de Almanya'da yapmaya çalıştığını kaydeden Greven, "Olaf Scholz ve Frank-Walter Steinmeier'e yönelik hakaretleri de görüldü. Bunların hepsi son derece bilgisizce. Ancak prensip olarak Elon Musk, özgürlükçü demokraside dünyadaki diğer herkes gibi kendi fikrini ifade etme hakkına sahiptir.” değerlendirmesinde bulundu.

Greven, Musk hakkında, Almanya’da şubatta düzenlenecek seçimleri maniple etme suçlamalarının haklı olup olmadığı sorusuna, "Evet, haklı. Başka ülkelerde de yapmaya çalışıyor, İngiltere'de olduğu gibi, (aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri) Nigel Farage ile bir oyun oynuyor. Bazen ondan yana, bazen karşısında yer alıyor. Maddi destek yaptığı da konuşuluyor. Bildiğim kadarıyla AfD için bu henüz yok, ama belki o da olabilir." yanıtını verdi.

Birçok insanın Musk'a bir girişimci olarak hayranlık duyduğunu ve etkili bir kişi olduğunu aktaran Greven, "Dediğim gibi, görüşlerini ifade etmesi onun hakkıdır. Ancak Almanya'daki tartışmalarda, ona bu şekilde sahip olamayacağı platformlar verildiğinde bu büyük bir rol oynar. Bu yüzden özellikle bu hususu sorunlu buluyorum. Bir kişinin başka bir ülkenin siyaseti hakkında fikir beyan etmesi başlangıçta normaldir." diye konuştu.

Greven, AfD'ye maddi destek verilmesine ilişkin girişimde bulunulması durumunda sorunlar ortaya çıkacağını vurgulayarak, bu konuda Almanya'da kanunlar ve kuralların olduğuna işaret etti.

-Almanya ile ABD arasındaki ilişkiler kötüleşecek

Musk'ın açıklamalarının ciddi olmadığını, ancak seçmenler üzerinde etkisi olabileceğini savunan Greven, bunun bir sorun olduğunu bildirdi.

"Özgür bir toplumda, özgürlük düşmanlarının bu özgürlüğü, demokrasiyi ve hukuk devletini istismar ederek bu sisteme zarar verebilmeleri temel bir sorundur." diyen Greven, "Özgürlüğün savunucuları kurallara göre oynadıklarında, her zaman savunma pozisyonunda argümanlar ifade ederek hareket etmeleri gerekiyor. Bu muhtemelen yakında değişmesi lazım. Yani demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti savunucuları daha sert bandajlarla kuşanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Greven, Trump sonrası ABD-Almanya ilişkilerine de değinerek, Donald Trump göreve başladığında Almanya ile ABD arasındaki ilişkilerin şüphesiz kötüleşeceğini belirtti.

Aynı durumun ABD ile Avrupa arasındaki ilişkiler için de geçerli olduğunu aktaran Greven, "En azından Trump'ın açıklamalarının bir kısmını bile yerine getirmesi halinde." dedi.

Greven, Elon Musk gibi isimlerin ticari politikalarda bir denge sağlayabileceklerine işaret ederek, "Yani aslında Trump'ın ilk görev döneminde yaşananlar, şimdi yeniden yaşanabilir. Seçimi kazanmak için MAGA hareketi, Steve Bannon gibi sözde ekonomik milliyetçiler lehine birçok vaatte bulunulsa da iş somut politikaya geldiğinde şirketlerin çıkarlarına hizmet edilir. Şirket çıkarları hala liberalleşmenin dilini konuşmaktadır." ifadesini kullandı.

Greven, gümrük vergilerine ilişkin tehditler yapılabileceğini belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) açık ticareti sürdürmeye yönelik bir düzenleme tekliflerinin Musk gibi kişilerin etkisiyle hayata geçirilebileceğini kaydetti.

- Musk'ın açıklamaları tek başına ilişkileri zayıflatma potansiyeline sahip değil

Elon Musk'ın AfD’yi destekleyici açıklamalarının ve Steinmeier ile Scholz hakkındaki hakaretlerin bu ilişkiye zarar verip vermeyeceğine ilişkin soru üzerine Greven, "Bu hakaretler ve AfD'ye destek, en azından kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda hem Şansölye hem de Cumhurbaşkanı tarafından soğukkanlı bir şekilde bir karşılık buluyor. Başta ifade ettiğim gibi, ifade özgürlüğüne bağlılıkla ve içeriğe ilişkin hafif kibirli bir eleştiriyle ancak (kişilerin) istediğini söyleme hakkını teyit etmeyle. Elon Musk'ın bu açıklamalarının tek başına ilişkileri, zayıflatma potansiyeline sahip olduğuna inanmıyorum." karşılığını verdi.

Greven, Almanya-ABD ilişkilerinin Donald Trump'ın politikaları nedeniyle bir sınava tabi tutulacağını vurgulayarak, "Musk'ın burada önemli bir rolü var ancak Başkan Trump'tır ve sonunda kararları o verecek. Bu kararlar ABD, Avrupa ve Almanya arasındaki ilişkiler üzerinde Elon Musk'ın açıklamalarından çok daha büyük bir etkiye sahip." şeklinde konuştu.