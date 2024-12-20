İsmini vermek istemeyen bir DW çalışanı, yöneticilerin sürekli İslam karşıtı söylemlerde bulunduğunu anlatarak, "Bir gazeteci olarak tüm bunlar çok saçma. Birisinin şöyle dediğini duydum, 'Gazze'de güvenli yer olmadığını duyuyoruz, o zaman (Filistinli siviller) neden Hamas tünellerinde saklanmıyor?' Tüm bunlar Filistinlilerin hayatlarını ne derece küçümsediklerini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstifa eden DW çalışan Martin Gak ise sürekli bir baskının mevcut olduğunu belirterek, "Yazdığımız her şeyi büyük bir dikkatle, daha doğrusu paranoyak bir yaklaşımla okuyorlardı. Baktığınız zaman DW basın, ifade özgürlüğünden bahsediyor ancak bunun sadece bir ağız gargarası olarak kullanıldığı aşikar. " diye konuştu.